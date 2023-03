Frederik gør op med tabu om fejl i hjemmeplejen: - En hjælp, vi giver hinanden

En ny fortælling

For halvandet år siden var det bare ikke en populær adfærd på Rytterkasernen i Odense, og pludselig havde Frederik Broch Larsen fået nye initialer:



- Der var kolleger, der syntes, det var sjovt, at kalde mig UTH, fortæller han.

- Det er ikke let at sige til en kollega: Du har lavet en fejl, hvordan retter vi op på den? Det er heller ikke fedt at få den besked. Vi gør jo alle sammen vores bedste, uddyber han.

På Rytterkasernen fik ledelsen efter Frederik Broch Larsens indsats øjnene op for potentialet i at registrere og snakke om de utilsigtede hændelser. I dag diskuterer de hændelser og løsninger på et ugentligt møde. Det har resulteret i færre fejl, fortæller Frederik Broch Larsen.

I februar i år indberettede han 10.

- Antallet af fejl faldt hurtigt. Det er netop det, en utilsigtet hændelse skal medvirke til sker. Det er sådan, vi spiller hinanden gode, siger han.

Et tabu hører nu fortiden til på Rytterkasernen.

- Folk følte, det var at sladre eller at stikke hinanden i ryggen med en kniv. Sådan er det ikke længere. Det var en kulturforandring, vi skulle igennem, og det var hårdt. Nu har de fleste indset, at det ikke er farligt, siger Frederik Broch Larsen.

Han håber på, at fortællinger som hans kan være med til at fortælle den gode historier om et fag, der har brug for netop den slags for at kunne rekruttere flere kolleger.

Han glæder sig også over, at UTH ikke længere er hans mellemnavn.

- Nu hedder jeg bare Frederik. Det kan jeg også bedst lide!

Vi har tidligere her på TV 2 Fyn fortalt om fejl, der sker i aften og natgrupper i hjemmeplejen i Odense, hvor medarbejdere føler sig pressede af i gennemsnit 30 besøg hos plejekrævende borgere på en vagt.

Efter vi beskrev forholdene for de ældre og for medarbejderne, blev alle medarbejdere i Aften Nord og Aften Syd indkaldt til dialogmøde.