Freja blev udsat for homofobiske tilråb af skolebørn: - Vi har et problem, siger politiker

Der er et dannelsesproblem, som der skal tages hånd om.

Sådan lyder det fra Mads Thomsen (S), der er medlem af Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune, efter at en lærer observerede flere unge råbe homofobiske tilråb efter musikeren Freja Kirk, da hun i sidste uge spillede tre koncerter for udskolingsklasser på Posten i Odense.

Det var folkeskolelærer Pernille Svendsen, der observerede tilråbene. Hun fortæller, at en gruppe elever bag hende råbte "faggot", "freak" og grinte højlydt under koncerten.

Følte sig ikke velkommen

Pernille Svendsen fortæller videre, at både hun og Freja Kirk forsøgte at få de unge til at være mere stille under koncerten, men at det ikke lykkedes.

Freja Kirk har fået fjernet brysterne ved et kirurgisk indgreb, en såkaldt mastektomi. Hun beskriver sig selv som én, der ikke passer ind i én særlig kønsboks, hvilket hun også synger om i sangen "Hvad skal man kalde en som mig".

Pernille Svendsen er bange for de konsekvenser, tilråbene rettet mod Freja Kirk kan have for elever i LGBTQ+ miljøet, der overværede koncerten.

- Vi har nogle børn, der ligger øre til, at det ikke er okay at være den, man er. Det gør jo noget ved de unge menneskers selvværd.

Freja Kirk fortæller til TV 2, at hun ikke kunne høre, hvad der præcist blev sagt, men at hun fik en følelse af, at hun ikke var velkommen.

Politiker sendte undskyldning

Mads Thomsen har efterfølgende sendt Freja Kirk en undskyldning.

- Det, der bliver råbt her, det er, at det ikke er okay, at være den man er, og det kan vi som samfund eller som kommune ikke acceptere. Vi har et dannelsesproblem her, som vi skal tage hånd om, siger han til TV 2 Fyn.

Sagen er én blandt en lang række af sager om den fynske folkeskole i Odense, hvor eleverne har svært ved at opføre sig ordentligt, eller ikke får den hjælp, som de burde have.

Senest har forældrene med børn i Korup skoles 2.b været indkaldt til ekstraordinært møde mandag, efter at fem elever udsatte Marcin Kaczmareks søn for slag, spark, spyt og seksuelle ydmygelser.

Skole fik strakspåbud

Også Christina Larsens datter blev nærmest dagligt udsat for fysisk og psykisk vold af nogle af hendes klassekammerater, inden hun i foråret hev sin datter ud af klassen og Korup Skole.

For mindre end en måned siden fik Odense Kommune et strakspåbud af Arbejdstilsynet på grund af forholdene på Enghaveskolen. En skole, som udelukkende huserer børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Det fik forældrebestyrelsen på skolen til at rette hård kritik af kommunen, fordi bestyrelsen og personalet på skolen blev sat i en nærmest uløselig situation. I sidste uge besluttede kommunen at flytte nogle elever ud på andre lokationer og tilføre skolen et millionbeløb.

- Jeg er er glad for, at der bliver gjort noget, men det er for sent, og det er for lidt, lød kritikken fra Lone Boldt, som er bestyrelsesmedlem på Enghaveskolen.

Agedrup Skole var begyndelsen

I foråret var den gal på Agedrup Skole, da 113 forældre sendte et bekymringsskrivelse til politikere og embedsværk i Odense Kommune.

Det gjorde de, fordi elever helt ned til 4. klasse ifølge skrivelsen havde været udsat for trusler med kniv, kvælertag og 11-års tæsk.

Sagen udviklede sig henover sommeren, og i det tidlige efterår fik sagen på Agedrup skole konsekvenser for skolens leder Christian Gantzhorn Hovendal, der havde sidste arbejdsdag 6. september efter et gyldent håndtryk.

Historierne fra Agedrup Skole fik i foråret udvalgsmedlemmerne i Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune til at bestille en undersøgelse af omfanget af problemer med grænseoverskridende elever i de odenseanske folkeskoler.

Rapport viste omfang af grænseoverskridende adfærd

I rapporten fremgik det, at hver skole i Odense i gennemsnit har 22,2 elever, der “fra tid til anden udviser en grænseoverskridende adfærd.” Med andre ord var der tale om 732 børn.

Og i kølvandet på historierne fra Agedrup Skole stod Peter Ingemann, som er far til en syvårig dreng, der går på Tingkærskolen, frem hos TV 2 Fyn. Her fortalte han, at miljøet på skolen var tiltagende voldeligt.

Peter Ingemann berettede om episoder, hvor elever er blevet trampet i hovedet, sparket i hovedet og har fået reb rundt om halsen. Hans egen søn havde oplevet, at andre elever havde taget sønnens briller og kastet dem, klippet ham og forfulgt ham.