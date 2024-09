Freja købte et paddleboard for sjov: Nu skal hun til VM

De imponerende resultater er ikke gået ubemærket hen, og nu skal Emma Freja altså med til VM, når over 40 nationer fra hele verden sender deres bedste atleter til København.

- Det bliver en kæmpe oplevelse at stå der på startlinjen sammen med padlere fra hele verden - og så endda på hjemmebane. Jeg regner ikke med at vinde, men det bliver spændende at måle sig med de bedste kvinder i verden.

Og det er ikke kun glæden ved en ny sport, masser af nye venner og store oplevelser, som Emma Freja Pedersen tager med sig fra sit paddleboard-eventyr.

- Jeg er faktisk også blevet bedre til at gå til eksamen, efter at jeg er begyndt at konkurrere på højt niveau. Man bliver nødt til at få styr på kroppen og pulsen, når man står på startlinjen og skal fokusere. Det skal man også til eksamen.



Emma Freja Pedersen skal padle for Danmark i et 20 kilometer langdistanceløb, der bliver skudt i gang lørdag d. 21 september.