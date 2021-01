Fremmede kigger med i børnenes onlineundervisning

Flere lærere har oplevet at blive filmet af uvedkommende personer i undervisningen, og billederne er blevet delt på sociale medier.

Sådan fortæller skoleleder Helle Hjort fra Hunderupskolen i Odense. Her har man i januar oplevet flere tilfælde af fremmede, ukendte personer, der kigger med i skoleklassernes onlineundervisning, når eleverne bliver undervist hjemme.

Det kan være elever, der deler undervisningslinket med andre, som derved kan få adgang til lærerens undervisning.

- Der kan ske det, at man gerne vil have en kammerat med i skole. En god ven, som ikke går på Hunderupskolen, og som man lige inviterer med ind i klasserummet, og det skaber et utrygt miljø i klassen. Det ville det også gøre, hvis det var et fysisk klasserum, siger skoleleder Helle Hjorth til TV 2 Fyn.

Det skaber et utrygt miljø i klassen Helle Hjorth, skoleleder

Lærerne bliver filmet

Flere lærere er desuden blevet filmet, mens undervisningen foregår, og billederne er delt via sociale medier som Snapchat, og det vil skolen gerne have stoppet.

- Undervisningen er bestemt ikke hemmelig, men det med at tage billeder og filme undervisningen, der foregår, ville vi heller ikke bryde os om, hvis det skete, mens eleverne var her fysisk, siger Helle Hjorth.

- Vi går ikke og tager billeder af hinanden. Vi er i forvejen mobilfri skole, og det løser mange problemer med fotodeling. Man deler ikke billeder af nogen på de sociale medier, uden man har fået lov, fortsætter hun.

Utryghed i klasserummet

Ledelsen på Hunderupskolen er blevet opmærksom på tilfældene efter juleferien, og den oplevede ikke noget tilsvarende, da skolerne havde onlineundervisning under nedlukningen i foråret.

Man står i en situation, hvor eleverne i princippet kan tage røven på dig, uden man ved det Claus Roholt Hansen, lærer

- Eleverne opdager nogle af de ting, mediet kan, og det skal selvfølgelig prøves af, men det giver bare en utryghed i klasserummet, når der lige pludselig er en fremmed med på linjen, forklarer skolelederen.

Ligger ansvaret ikke hos læreren?

- Jo, og vi tager det også på os. Derfor har vi også handlet på det. Nu sikrer vi, at der kun er de deltagere, der skal være, i vores klasserum. Vi sikrer os, at vi har forældrenes hjælp til, at vi får snakket om det her, siger Helle Hjorth.

Hun håber, at forældrene vil hjælpe med at lege gårdvagter i hjemmet, hvor eleverne modtager undervisning.

Helle Hjort forsikrer dog, at eleverne generelt er gode til at modtage onlineundervisning derhjemme.

- Der sker nogle svipsere eller uheldige episoder indimellem. Dem håndterer vi, når de dukker op, forklarer hun.

Lærer: Klasserummet er fortroligt

Lærer Claus Roholt Hansen har ikke selv oplevet nogen ubehagelige episoder, men han kender til problemet.

- Jeg har måttet afvise folk, som har forsøgt at koble sig på nogle møder, vi har holdt, siger Claus Roholt Hansen.

Han taler jævnligt med eleverne om, hvordan de skal agere på de digitale platforme.

- Det handler meget om tillid. Man står i en situation, hvor eleverne i princippet kan tage røven på dig, uden man ved det, fortæller han.

Læreren er ikke interesseret i, at optagelser fra hans undervisning florerer på internettet.

- Som lærer stiller man sig selv i en sårbar situation. Man bruger utrolig meget sig selv, når man underviser. Der ligger en “kontrakt” på skolen om, at det, vi taler om i klasserummet, er fortroligt. Eleverne skulle også gerne opleve en fortrolighed i klasserummet, som ikke kommer videre, siger Claus Roholt Hansen.

- Mister vi fortroligheden, er det ikke noget godt klasserum, fastslår han.

Han opfordrer forældrene til at mærke efter på deres børn, om de trives med onlineundervisningen.

Her er løsningen

John Rasmussen, der er formand i Vestfyns Lærerkreds, er enig i, at optagelsen af lærernes undervisning skal stoppes.

- Der kan være årsager til, at folk ikke vil have deres børn filmet. Der er nogen, der har beskyttet adresse og så videre, siger John Rasmussen.

Hvad er løsningen?

- De professionelle samarbejdspartnere omkring skolen, de kommunale forvaltninger, skolelederne og måske skolebestyrelsen skal tage en snak om, hvordan de håndtere det, og hvordan det bliver meldt ud til forældrene, fordi det er derude, problemet kan opstå, siger John Rasmussen.

Hunderupskolen har sendt et brev til forældrene, hvor ledelsen gør opmærksom på problemerne og samtidig opfordrer forældrene til at tale med deres børn om, at det ikke er tilladt at dele koder til undervisningen, som heller ikke må filmes.

Hjemmeundervisningen fortsætter til og med 7. februar, men nedlukningen af Danmark, der skete før jul, kan blive forlænget endnu en gang.