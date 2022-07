Fremmedlegeme fundet i sandwich på pizzeria

Det odenseanske pizzeria Papa Cucina i Kongensgade har fået en sur smiley af Fødevarestyrelsen.

En kunde havde henvendt sig til Fødevarestyrelsen efter et besøg på pizzeriaet, hvor kunden havde fundet et fremmedlegeme i en sandwich med kebab.

- Det har ikke været muligt at følge op på anmeldelsen, da personalet i virksomheden ikke ønsker at samarbejde, konstaterer Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten.

Fødevarestyrelsen præciserer over for TV 2 Fyn, at der er tale om et stykke plastik, som blev fundet i sandwichen. Det er ikke lykkedes at opklare, hvorfra eller hvordan plastikken endte i kundens mad.

Snavs og støv i køkkenet

Da Fødevarestyrelsen var på besøg på det fynske pizzeria i forlængelse af forbrugerklagen, blev der fundet snavs og støv af ældre dato i køkkenet.

- Der ses synlige, sorte skimmellignende belægninger, konstaterer Fødevarestyrelsen om skuffer og kølebordet i restaurantens pizzaområde.

Derudover er der fundet store mængder bananfluer i en kasse med tomme dåser.

Ejer: Ingen kommentarer

Virksomheden havde følgende bemærkninger til Fødevarestyrelsen.

- Jeg vil ikke snakke med jer.

TV 2 Fyn har været i kontakt med personalet i Papa Cucina i Odense, men hverken ejeren eller bestyreren af pizzeriaet er vendt tilbage på vores henvendelser.

Papa Cucina har fået en bøde efter det seneste kontrolbesøg den 30. juni, da pizzeriaet ikke havde hængt den seneste kontrolrapport fra 17. juni op ved indgangen, som reglerne foreskriver. Her fik pizzeriaet en mellemfornøjet smiley.

Det fynske pizzeria er ikke det eneste med problemer med rengøringen. Et andet fynsk pizzeria fik en bøde på 10.000 kroner, da der blev fundet spindelvæv ved pizzaovnen.