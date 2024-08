Fremtiden flytter ind i nyt kæmpelager

Omkring 20 kilometer vest for Odense i Rørup vil der i midten af 2025 stå et nyt lager, der fylder 35.000 kvadratmeter. Herinde finder man autogrossist FTZ's højteknologiske centrallager, hvor 132 robotter er på arbejde døgnet rundt.

- De 132 robotter, vi bruger på centrallageret, har en samlet kapacitet til at lave 6.000 plukninger i timen, hvilket øger vores logistikhastighed markant. Systemet er designet til at plukke varer fra 120.000 kasser. Det er et enormt setup, og det kommer til at have en stor betydning, at vi nu kan have alle varer samlet et sted, fortæller Kim Storbank, der er Logistikdirektør i FTZ, i en pressemeddelelse.



Softwaren i robotterne bruger kunstig intelligens til at optimere deres arbejde fra da til dag, så præcisionen og effektiviteten øges. FTZ understreger dog, at det ikke er målet, at robotterne skal stå for al plukkearbejdet.