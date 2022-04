Fremtidens børn skal lege på vaccinationscenter

Ved at lave et samlet børnehus i stedet for en separat vuggestue og børnehave, kan man ifølge børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) skabe et miljø med mange forskellige pædagogiske kompetencer på ét sted.

- Mange børn er i deres børnehus de fleste af deres vågne timer. Jeg ser det som vores pligt at gøre det trygt og hjemligt - et sted hvor man kan tage det roligt, men samtidig også et spændende og udfordrende sted, hvor man kan være på opdagelse, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen i en pressemeddelelse.

Omklædningsrum og frokostpause

Det er dog ikke kun børnene og deres forældre i Odense SV, der får glæde af, at behovet for et vaccinationscenter er blevet mindre.

Udover et børnehus skal der nemlig også være plads til cirka 290 medarbejdere i hjemmeplejen.

Allerede i dag er der problemer med at finde plads nok til plejepersonalet, og lokalerne på Athenevænget vil derfor blive brugt af det udkørende plejepersonale, der har brug for et sted at klæde om, spise frokost og holde faglige møder.

- De kommende år vil flere og flere ældre få brug for vores hjælp. Det kræver, at vi rekrutterer mere personale, men også at vi kan fastholde de medarbejdere, vi allerede har. Derfor er det helt afgørende, at vi kan sikre medarbejderne nogle ordentlige arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø, siger ældre- og handicaprådmand Brian Dybro (SF) i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Det er ikke rimeligt, at man som medarbejder skal bekymre sig om, hvorvidt man kan finde et sted at spise sin frokost eller klæde om. De ting skal bare fungere. Det skal de, for at man kan trives, og for at man i stedet kan bruge sin energi på at yde pleje og omsorg til dem, der har brug for det. Athenevænget løser ikke alle vores lokaleudfordringer, men det er et rigtig godt skridt på vejen.