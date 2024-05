Fri os for støj og tung trafik: Her er odenseanernes bekymringer for Novo Nordisks megafabrik

Odense Kommunes egen Klima- og Miljøforvaltning gør opmærksom på, at rute 1515 er nedlagt per 14. januar 2024, og at frekvensen på rute 195 forventes reduceret med otte procent på hverdage fra 4. august 2024.

Og netop satsning på mere kollektiv trafik til området optager også flere odenseanere.

Lav letbane til Novo

Der er forslag om at forlænge letbanen fra Bilka til Tietgenbyen og lave stop for togtrafikken i Tietgenbyen uden dog at forringe intercity-dækningen.

Odense Kommune har allerede bebudet, at man vil foretage en såkaldt 360 graders analyse af trafikforholdene.

I Fraugde-Kærby frygter beboerforeningen, at de 27 meter høje bygninger vil ligge alt for tæt på landsbyen, og man foreslår derfor at rykke de højeste bygninger længere væk. Der er også forslag om at flytte den eksisterende støjvold, så byen får mere luft, og endelige advares der mod lysforurening.