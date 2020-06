Friluftsbad åbner: Vandhunde kan trygt hoppe i baljen

Onsdag blev dagen, hvor vandhunde atter fik fri adgang til under åben himmel at hoppe i Odense Friluftsbad på Elsemindevej.

Klokken 13 blev porten åbnet, og det glædede Rune Bille, der som chef for Fritid- og Folkeoplysning har ansvaret for Odense Friluftsbad.

Det ville være helt håbløst, hvis vi ikke kunne få nogle brugere herud Rune Bille, chef for Fritid- og Folkeoplysning, Odense Kommune

Men i disse coronatider åbner man ikke bare et friluftsbad. Der er klare krav fra myndighederne. Krav, som ikke bare skal opfyldes, men som også gæsterne skal kunne mærke.

- Vores primære overvejelse er, at der skal være tryghed, når man kommer her. Når man kommer her som borger og bruger anlægget, så skal man ikke være urolig i maven. Man skal være tryg, siger Rune Bille.

Han fortæller, at man har haft fat i myndighederne for at være sikre på, at der åbnes efter forskrifterne. Det betyder blandt andet, at området er mærket op, så det er tydeligt, hvor man må være, og hvor mange man må være.

- Og vi har ekstremt meget personale på i forhold til, hvad vi plejer at have, siger Rune Bille.

Det betyder, at gæsterne vil møde personale på toiletterne, i omklædningsrummene og på udearealerne - og selvfølgelig ved bassinerne.

- Er der noget, som man ikke er helt glad ved, så skal man endelig tage fat i en af de ansatte, så får vi løst det med det samme, siger Rune Bille.

Dog skal de badende udvise selvjustits. Selv i bassinet gælder et afstandskrav på to meter.

For at komme det til livs, har friluftsbadet fjernet alle former for remedier som for eksempel madrasser til leg i bassinet. Men restriktionerne sætter også en bremse for kådheden.

- Det er ikke lovligt at lege og plaske. Man kan komme i vandet og svømme en tur, og så kan man gå op igen. Så kan vi styre det, fortæller Rune Bille.

Også her vil der være ekstra personale, som holder øje med aktiviteterne i bassinet.

- Så hvis der er nogen, der svømmer for tæt, får de en venlig henvendelse om at holde mere afstand.

Lukket for udspring

Restriktionerne betyder også, at man i første omgang har valgt at lukke udspringstårnet.

- Det kan godt være, vi kan åbne for det, når vi kommer lidt længere hen. Men det er vigtigt for os, at det styres. Og i stedet for bare at åbne det hele op, og det så går galt, så vi må lukke, vil vi hellere åbne stille og roligt op.

- Det vigtigste for os har været, at når vi har så lækkert et anlæg, at man kan komme her ud og komme i vandet. Det ville være helt håbløst, hvis vi ikke kunne få nogle brugere herud, siger Rune Bille.

Den første af fire

Odense Friluftsbad er det første af Fyns fire friluftsbade, som åbner.

Allerup Gamle Have oplyser til TV 2/Fyn, at man er klar til at åbne på mandag.

Glamsbjerg Friluftsbad har valgt ikke at åbne i denne sommer. Det er ikke muligt at imødekomme myndighedernes krav.

Den samme problematik har man i Morud Friluftsbad. Her tager man i næste uge en endelig beslutning om, om man åbner i år.

Den 10. juni åbner Odense Havnebad på Gamle Havnekaj for de badende. Det sker klokken 06.00.