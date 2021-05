Friluftsforelskelse: Familien Wils solgte huset og kørte ni måneder gennem Europa

- Der er ro på en helt anden måde, og når du har små børn med, fungerer det helt vildt godt at være ude i naturen. Der er altid milliarder af ting, du kan finde som regnorme og insekter, siger Dorthe Wils, men bliver afbrudt af sin mand.

- Arh, der er måske ikke altid helt ro med små børn. Det kan de godt få brudt, smiler han.

- Det kan de, men der er en anden ro end at bo inde i en stor by, påpeger Dorthe.

Familien skulle have rejst i to år, men grundet corona måtte de afslutte turen 15 måneder tidligere og nåede til Tyrkiet. De bor nu i et nyt hus i Odense, hvor de tydeligt kan mærke på deres børn, at de har fået noget ude af at rejse.

- Når vi cykler rundt i Odense, hilser de på alt og alle, smiler Dorthe Wils.