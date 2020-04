Frisør lå vågen det meste af natten: - Det er simpelthen fantastisk

Vær opmærksom på ... Frisørernes online booking-system er fredag formiddag brudt sammen. Man kan derfor med fordel ringe direkte til sin frisør og bestille en tid.

- Det er helt ubeskriveligt. Jeg glæder mig SÅ meget til at komme i gang.

Sådan siger frisør Lisbeth Fremmelevholm Mathiasen, som har frisørsalonen Lisbeth Frisør i Thuresensgade i Odense.

Natten til fredag meddelte statsminister Mette Frederiksen, at regeringen og Folketingets partier var blevet enige om en yderligere åbning af Danmark efter ugers lukning i skyggen af coronavirussen covid-19.

Denne gang kan en række liberale erhverv som frisører, tatovører og kørelærere fra mandag igen slå dørene op til deres virksomheder.

Den melding havde Lisbeth Fremmelevholm Mathiasen ventet var på trapperne. Hun lå derfor på sofaen det meste af natten og så TV 2 News og ventede på nyheden.

- Jeg havde det på fornemmelsen. Jeg var nede og gøre rent i går. Og jeg har snakket med et par kunder, men de skulle lige vente med at booke, fortæller en meget glad frisør fredag morgen.

- Jeg var næsten sikker på, at vi startede på mandag.

Engangs-lagner på dosmersedlen

Lisbeth Fremmelevholm Mathiasen har allerede gjort sig en masse tanker om, hvordan hun vil gribe genåbningen an.

Nu er smilet tilbage efter uvished hos Lisbeth Fremmelevholm Mathiasen. Foto: Sara Fuglsig

- Nu skal jeg finde ud af, hvordan jeg skal gøre. Jeg har gjort mig mange tanker om, hvordan stol og bord skal vaskes af og om der er to meter hen til sofaen.

- Der er kun mig, så der er kun én kunde ad gangen, og så kan der komme en kunde og vente. Men der er stadig afstand, siger hun og fortæller, at hun vil skolde sit frisørværktøj med kogende vand og anskaffe sig engangs-lagener.

- Det skal jeg finde ud af i dag. Nu er det helt nyt.

Ikke ferie, men stressende

Hun fortæller, at det har været en speciel situation, at hendes hverdag har været lukket ned af coronavirussen.

- Mange har troet, at man kunne tage det som en ferie, men det er slet ikke tilfældet.

- Jeg synes det har været stressende. Uvisheden. Økonomien...

- Lige nu er det en utrolig lettelse, og det bliver fantastisk at komme tilbage til sin hverdag, komme til at betjene sine kunder igen, siger en forventingsfuld Lisbeth Fremmelevholm Mathiasen.

Telefonen bipper hele tiden

Frisør Stine Moltrup, som har Salon Norma Jeanne i Glamsbjerg, fortæller, at bookningerne er strømmet ind siden tidligt i morges.

- Jeg vågner op med jeg ved ikke, hvor mange beskeder. Min telefon bipper hele tiden, siger en overstrømmende glad Stine Moltrup.

- Nu er jeg booket fra kvart over otte om morgenen til kvart over otte om aftenen mandag og tirsdag. Sådan kommer det til at blive hele ugen. Jeg dropper min lukkedag onsdag, og lørdag bliver også lang, fortæller hun.

- Dejligt at vide, at man har været savnet ... Det er helt vildt. Der bliver drøn på, siger Stine Moltrup.

Hun har brugt nedlukningen til at sætte sin salon på Nørregade i stand.

Slut med dameblade og kaffe

Fra Jakob Brandt, der er direktør fra SMVdanmark, som repræsenterer små og mellemstore virksomheder - herunder frisørerne -. lyder det, at det ikke bliver helt som normalt.

Kunderne skal være så kort tid som muligt i salonerne, hvor der heller ikke skal være for mange mennesker på én gang.

- Vi skal holde så meget afstand, vi kan. Man skal begrænse den tid, man er sammen med andre mennesker.

- Derfor vil vi skære hele den del med, at man kommer lidt før tid hos frisøren, læser et dameblad eller en avis og får en kop kaffe, væk, siger Jakob Brandt til Ritzau og tilføjer:

- Salonen bliver sprittet af, man kommer ind og sætter sig i en stol, bliver klippet og går igen, og salonen bliver gjort ren igen.

Den melding er Lisbeth Fremmelevholm Mathiasen på forkant med - nu skal hun bare have overstået weekenden inden den første kunde vender tilbage til salonen.

Ud over liberale erhverv som frisører og tatovører gælder det også domstole, mens restaurationsbranchen samt højskoler og efterskoler må vente.

