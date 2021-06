Frivillig vaccine eller ej? Anne-Louise sagde ja på grund af sclerose og genåbning

Sclerose i sig selv giver nemlig ikke en forlomme, da det ikke vurderes, at det i sig selv højner risikoen for et alvorligt forløb med corona. Alligevel var Anne-Louise utryg.

- Jeg får hvert år brev om, at jeg skal huske at få min influenzavaccine, fordi jeg kan blive ramt hårdere. Så derfor er jeg da også bange for at blive ramt hårdere af corona.



Derfor tog hun beslutningen om at sige ja til Johnson & Johnson-vaccinen, selvom hun var meget i tvivl.

- Det er da en helt vildt svær beslutning.