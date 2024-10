Frivillige stævnet for millionbeløb - kunne det samme ske for dig?

Som sagen fra Odense er et eksempel på, kan bestyrelsesmedlemmer hæfte personligt for de handlinger, de er med til at foretage.

Her er bestyrelsens ansvar

Ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CSFA), der arbejder med at udvikle frivilligledelse og bestyrelsesarbejde, kan en frivillig bestyrelse, også selv om den består af amatører, hverken læne sig op ad en revisor eller forskellige kontrolinstanser.

- Økonomien er bestyrelsens ansvar, siger centerchef Rillo Rud.

- Det er et stort ansvar, og det betyder, at man skal bruge tid og ressourcer på at grave sig ned i økonomi og medlemstal, selv om man er drevet af det, foreningen skal lave, forklarer hun.

Centerchefen synes dog, det er værd at understrege, at det ikke lige er hver dag, at bestyrelsesmedlemmer bliver stævnet for millionbeløb.

- Det oplever vi heldigvis meget sjældent eller aldrig. Der kan selvfølgelig været nogle bestyrelser, der er blevet stævnet, og som ikke ringer og fortæller det til os eller pressen, siger Rillo Rud.

Pas på, hvis du ikke ved noget om økonomi

Til gengæld er hun ikke tvivl om, at der sidder bestyrelsesmedlemmer rundt i landets foreninger, som alligevel bør tænke sig gevaldigt om, hvis de vil undgå, noget lignende sker for dem.

- Jeg kan med fuld sikkerhed sige, at der sidder bestyrelser rundt omkring i landet, der ikke er blevet introduceret nok til det ansvar, de har. Langt de fleste sidder dog i foreninger med meget små økonomier, forklarer hun.

- Hvis du ved så lidt om økonomi, at du ikke sammen med tre-seks andre bestyrelsesmedlemmer føler dig tryg ved at skrive under på et årsregnskab og har forstået, hvad der står i det, skal du ikke stille op til en bestyrelse, tilføjer hun.