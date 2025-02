Frustration og svære perioder: OB arbejder med mentaliteten

Modstandsdygtighed

Han peger på, at der har været stor udskiftning i truppen gennem det seneste halve år, og derfor arbejder OB på at styrke kulturen på holdet, hvor der særligt er fokus på evnen til at håndtere modgang.

Det har været et problem i OB i flere år, at klubbens førstehold har været et skrøbeligt fodboldhold, der var let at bringe ud af fatning. Derfor skal OB nu være stærkere til at håndtere modgang.

- Vi har særlig fokus på resiliens, altså modstandsdygtighed, i svære perioder. For det er svært at spille 1. division. Det er også noget, der strider igennem mange af de her drenges identiteter; hvad de gerne vil repræsentere osv. Så der er så mange processer omkring det med at være kraftfuld som hold, som vi dyrker rigtig meget, når vi er så meget sammen, siger Søren Krogh.