Frustrerede forældre: Utryghed ved at sende børn i dagtilbud

Lågen til Børnehuset Ællingen i Odense både åbner og lukker stadig onsdag, når forældre henter og afleverer deres børn.

For selvom regeringen og myndighederne tirsdag endnu engang strammede coronarestriktionerne, holder daginstitutionerne åbent for børn i børnehave og vuggestue. Dog lyder opfordringen fra statsminister Mette Frederiksen (S) at holde børnene hjemme så meget som muligt fra dagtilbud.

Mens den daglige leder af Børnehuset Ællingen understreger, at børnene trygt kan afleveres, er der skepsis blandt flere af forældrene.

- Jeg vil gerne, at jeg ikke skulle aflevere ham i de her tider. Jeg er nervøs for, at han bliver smittet, og at vi så smitter videre til bedsteforældre, siger Julie Lund Petersen, der har en søn i børnehaven.

- De har godt styr på det, men...

Jeg synes faktisk, at det er uforsvarligt Julie Lund Petersen, mor til dreng i Børnehuset Ællingen

Børnehuset Ællingen er sammen med syv andre daginstitutioner gået sammen om en opfordring til forældrene om at bære mundbind eller visir, når de afleverer og henter deres børn.

Desuden bliver der sprittet godt af, og en markering viser, hvortil forældrene må gå ind i institutionen. Alligevel er forældrene bekymrede og føler et stik af dårlig samvittighed.

Julie Lund Petersen henter sin søn i Børnehuset Ællingen. Helst ville hun gerne holde ham hjemme. Foto: Jonathan Malat

- Jeg synes, de er gode til at overholde restriktionerne, men børnene sutter jo på alting, inden det kan nå at blive sprittet af. Så jeg synes faktisk, at det er uforsvarligt, forklarer Julie Lund Petersen.

- De render jo frem og tilbage, så det er begrænset, hvad de kan stoppe af smitte. Så det er jo at udsætte ham, andre og resten af familien for smitterisiko, siger Randi Hertzum, der lige har hentet sin søn i institutionen.

Vores dagtilbud er åbne, så vi kan holde Danmark i gang Susanne Crawley (R), Børn- og Ungerådmand i Odense Kommune

Dog er nogle af forældrene stadig helt trygge ved at aflevere deres børn.

- Jeg er tryg ved at aflevere ham, og jeg har ingen kvaler ved det. Jeg synes ikke, at børnene skal mærkes så meget af alt det her corona, siger Mia Kjeldgård, der har sin søn Loke på knap fire år i Børnehuset Ællingen.

Rådmand: Vi skal holde Danmark i gang

Rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, Susanne Crawley (R), forstår forældrenes frustratione, men understreger, at ingen skal have dårlig samvittighed over at at sende deres børn i børnehave eller vuggestue.

- Vores dagtilbud er åbne, så vi kan holde Danmark i gang, forklarer rådmanden.

Hun ser ikke nødpasning som en oplagt mulighed, som det ser ud nu.

- I kommunerne gør vi det, som de beslutter på Christiansborg. Og vi gør det sådan, at hvis man har mulighed for at hente sine børn tidligere eller give dem en fridag, så skal man gøre det. Og så synes vi også, det er fint at opfordre til at bruge mundbind, siger Susanne Crawley.

Susanne Crawley (R) mener ikke, at smittespredningsrisikoen er høj i dagtilbuddene. Foto: Jonathan Malat

Hun medgiver, at det ikke er sikkert, at børn i dagtilbud ikke bliver smittet.

- Vi har vurderet, at smittespredningsrisikoen ikke er så stor i dagtilbud, og så handler det om ønsket om at holde Danmark igang, understreger rådmanden.

Med så smitsom en virus, så tror jeg ikke, vi kommer tilbage til normalen den 17. januar. Så ville det måske være bedre at tage konsekvensen nu med nødpasning Randi Hertzum, mor til dreng i Børnehuset Ællingen

Så hellere nødpasning

For flere af forældrene er det ikke en mulighed at holde deres børn hjemme, som regeringen opfordrer til, og de så hellere, at nødpasning igen blev en realitet, som det var i foråret.

For Julie Lund Petersen, der selv arbejder i en institution, er der i hvert fald ingen tvivl:

- Jeg har det ikke særlig godt medf at aflevere ham, og jeg gad godt selv holde fri fra så stor en smittekilde, som der er i en institution. Det er nødvendigt med åbning for nogle børn, men så ville det være bedre med tvungen nødpasning, påpeger hun.

- Med så smitsom en virus, så tror jeg ikke, vi kommer tilbage til normalen den 17. januar. Så ville det måske være bedre at tage konsekvensen nu med nødpasning, siger Randi Hertzum og fortsætter:

- Jeg synes, man skal lukke nu, så vi kan komme ud over det her.