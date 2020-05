Frustreret restauratør: - Det kan ikke hjælpe, at man tager branchen så useriøst

Indehaver af Sortebro Kro John Kofod var noget nedslået, da han slukkede for sit fjernsyn søndag aften efter at have set et indslag med Statsminister Mette Frederiksen (S) på DR.

Ligesom så mange andre så han statsministeren fortælle, at regeringen endnu ikke kunne sige, hvad der ville blev genåbnet som det næste samt hvornår, det ville ske.

- Det skabte jo overhovedet ingen ro i maven, siger John Kofod, der tværtimod sad med en følelse af ikke at blive taget seriøst som branche. Han håber, at han, trods coronavirussens forudsigelighed, snart får lidt klarhed fra regeringens side.

Lukket i to måneder

John Kofod går rundt i køkkenet på Sortebro Kro. Det er snart to måneder siden, at der sidst blev kogt, stegt og tilberedt på de grå stålbordplader.

- Da vi lukkede ned torsdag den 12. marts om morgenen, troede vi jo, at det skulle vare i 14 dage, og det kunne vi klare. Men nu er vi fremme ved at se, om hele sommeren bliver smadret for os, siger den frustrerede indehaver.

Det eneste, der er meldt meget klart ud fra regeringen, er nemlig, at der ikke kommer nogen klar melding før lige op til den 10. maj, hvor næste fase af genåbningen efter planen skal foregå.

Regeringen har sagt til os, at de holder hånden under vores branche, men det hjælper jo ikke, når de spreder fingrene. John Kofod, kok og restauratør, Sortebro Kro

- Det er med et godt dansk udtryk meget frustrerende. Vi står med medarbejdere, som er kede af ikke at være til nytte og gavn og et restaurationsliv, der er fuldstændig ødelagt, fordi vi ikke har haft åbent i to måneder.

Har brug for en plan

Det er smittetrykket, der er årsagen til, at der ikke kommer en plan for en genåbning indtil kort før det planlagte pressemøde 10. maj. Det kan hurtigt ændre sig og lave om i planerne. Men det har John Kofod svært ved at acceptere.

Indgangen til Sortebro Kro har ikke været benyttet siden 11. marts. Nu håber indehaver John Kofod, at den snart kan åbnes op igen for gæster. Han mangler bare klarhed fra regeringen. Foto: arkiv

- I sidste uge kom der en stor, forkromet plan for bygge- og anlægsbranchen. Så hvorfor kan man ikke give vores branche bare en lille smule information om, hvad der kommer til at ske? Vi er blevet holdt hen uge efter uge efter uge, siger John Kofod og fortsætter:

- Smittetal har jeg ikke forstand på, men hvis der skal tages højde for alle problemstillinger, så åbner Danmark jo aldrig igen.

Sortebro Kro vil gerne igen kunne slå dørene op og byde gæster indenfor til en hyggelig aften. Men John Kofod er klar over, at det kræver restriktioner og forbehold.

- Alt skal være snorlige, og det skal være sikkert at gå på restaurant. Men for at vi kan gøre vores bedste, så gæsterne kan gøre deres bedste, har vi brug for en plan, understreger han.

Efterlyser ærlighed og åbenhed

Coronavirussen har flere gange vist sig som utilregnelig og kan hurtigt vende op og ned på situationen hvad angår smittetryk. Statens Serum Institut har vurderet, hvilke instanser af samfundet, der giver en lav, middel, høj og meget høj smitterisiko. På den skala ligger restauranter og caféer i kategorien "middel risiko".

Risikovurderingen af genåbning LAV RISIKO: Fest, spise og indkøb Udendørsarealer Kultur og tro Biblioteker

Museer

Zoologiske haver MIDDEL RISIKO: Skoler HF-enkeltfag

Universiteter

Professionshøjskoler

Erhvervsakademier

Kunstneriske videregående uddannelser (middel/høj ved fysisk aktivitet og/eller sang) Kultur og tro Teatre

Biografer

Kirker, synagoger, moskeer med mere (middel/høj ved fysisk aktivitet og/eller sang) Fest, spise og indkøb Restauranter

Caféer

Indkøbscentre, stormagasiner, arkader, basarer

Vandpibecafé (middel/høj) Aktivitet og sport Skøjtehaller

Svømmehaller

Udendørs sportsfaciliteter med fysisk afstand HØJ RISIKO: Skoler Kunstneriske videregående uddannelser (middel/høj ved fysisk aktivitet og/eller sang)

6.-10. klasser

Gymnasiale uddannelser på nær afgangselever og ASF-klasser

Erhvervsuddannelser

Højskoler Kultur og tro Kirker, synagoger, moskeer med mere (middel/høj ved fysisk aktivitet og/eller sang) Fest, spise og indkøb Vandpibecafé (middel/høj)

Barer og værtshuse Aktivitet og sport Ungdomsklubber

Aktivitets- og dagtilbud for socialt udsatte børn og unge

Badeland

Legeland

Indendørsfaciliteter i forlystelsesparker

Sportshaller – med fysisk afstand MEGET HØJ RISIKO: Skoler Efterskoler Kultur og tro Forlystelsesparker Fest, spise og indkøb Spillesteder

Natklubber og diskoteker Aktivitet og sport Fitnesscentre

Sportshaller – med fysisk kontakt Se mere

- Vi har jo set de her farveinddelinger af, hvad der er farligt. Så nogen må jo have en plan på trods af, at tingene kan ændre sig. Hvorfor melder de ikke bare klart ud og siger, hvem de forventer, der skal åbne som de næste, spørger John Kofod, der mener at danskerne er voksne nok til at få klar besked.

I 21 år har han drevet Sortebro Kro og lever af at give sine gæster en god oplevelse.

- I alle 21 år har jeg aldrig haft underskud, og nu står vi så her og ved ikke engang, hvordan hverdagen kommer til at se ud på mandag, siger John Kofod, som er fortvivlet over, at han ikke ved, under hvilke forudsætninger, han igen kan byde gæster indenfor.

Alt skal være snorlige, og det skal være sikkert at gå på restaurant. Men for at vi kan gøre vores bedste, så gæsterne kan gøre deres bedste, har vi brug for en plan. John Kofod, kok og restauratør, Sortebro Kro

I sidste uge gav han sin brancheorganisation Horesta et kald for at høre, hvad de ville råde ham til, men uden held. De har nemlig heller ikke været i kontakt med regeringen og har ikke kunnet diskutere anbefalinger i forhold til hotel- restaurant og turistbranchen.

- Regeringen har sagt til os, at de holder hånden under vores branche, men det hjælper jo ikke, når de spreder fingrene. De skulle have spurgt os til råds, for det kan ikke hjælpe, at man tager den her branche så useriøst. Det er mine 17 medarbejderes livsdrøm og noget, jeg har kæmpet for i 21 år, understreger John Kofod.

I sit køkken står han derfor tilbage med ét brændende ønske:

- Vi vil bare gerne har en ærlig og åben plan. Er det i morgen, om en måned, to måneder eller et år, vi skal forvente at åbne? For konsekvensen bliver jo i sidste ende, at de danske restauranter må dreje nøglen, hvis ikke vi bliver taget seriøst, påpeger John Kofod.