Frygt for missilangreb: Borgmester måtte haste i beskyttelsesrum i Kyiv

- Det er et uvirkeligt følelsesregister, man lige pludselig kommer ind i.

Sådan beskriver Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S), den for mange nok ret surrealistiske oplevelse, som han og andre danske borgmestre havde onsdag aften i det krigsramte Ukraine.

Klokken ti onsdag aften lokal tid fik han nemlig travlt med at søge i sikkerhed.

Her gik luftalarmerne i Kyiv, og Danmarks kommunale top måtte sidde i et sikkerhedsrum i en time på grund af frygt for et missilangreb.

Sammen med Odenses borgmester var Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard (S) og Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og deres respektive delegationer.

- Som fynbo er det jo uvirkeligt pludselig at skulle gå i beskyttelsesrum, fordi der er et luftangreb på vej. Det er ikke noget, jeg har været i nærheden af at prøve før, siger Peter Rahbæk Juel dagen derpå til TV 2 Fyn.

Det er blevet noget sjældnere, at luftalarmerne lyder i Kyiv, og derfor overraskede det også borgmesteren - selvom han var forberedt - da han og resten af delegationen pludselig hørte sirenen midt i resterne af aftensmaden på en restaurant.

Især efter at have brugt hele onsdagen på at se, hvordan krigen har raseret byen.

- Vi så bygninger, der er revet midt over af luftangreb, så en flig af den alvorlighed, som krigen har, sidder i kroppen, medgiver Peter Rahbæk Juel, der ellers var mest fokuseret på, at han selv og delegationen kom i sikkerhed.

Tykhudede ukrainere beroliger

Hvad der for de fleste havde været en skræmmende situation, blev dog også en noget roligere oplevelse for borgmesteren på grund af de lokale Kyiv-borgere.



- De er tykhudede og reagerer roligt og fattet, og det gør jo, når man er i blandt dem, så gør det en selv mere rolig, fordi de er vant til at agere i de her situationer, fortæller borgmesteren.

Ifølge Ritzau viste det sig dog, at onsdagens luftalarm var en fuser.

Omkring klokken 22 åbenbarede et kraftigt lys sig godt nok over Kyiv, men lyset skyldes ifølge lederen af Kyivs militære administration, Serhij Popko, en satellit fra den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, som faldt mod jorden.

Da det stod klart, gik der ikke længe før, at alarmen blev afblæst for de danske borgmestre og resten af Kyiv-borgerne.

Her lød en bip-lyd på telefonerne, hvorefter en særlig tekst tonede frem på skærmene.

- Der stod "may the force be with you" (Star Wars-citat, red.), siger borgmester med et smil på stemmen.

- Det tager jeg egentlig hatten af for. De har sådan en god ironisk distance til den brutale virkelighed, der gør, at de med et smil kan komme igennem mange svære hverdagssituationer.

'Kyiv fryser'

Peter Rahbæk Juel er i Kyiv for at blive klog på, hvordan indsamlingen 'Kyiv fryser' har hjulpet byen, og hvordan Odense kan assistere sin ukrainske venskabsby fremadrettet.

Den fynske borgmester sad i sit hotels beskyttelseskælder i en times tid med de andre borgmestre i selskab med fynske Peter Zinck fra Rotary Klub Odense.

Rotary Klub var netop intiativtager til indsamlingen 'Kyiv fryser', der i løbet af efteråret og vinteren skaffede penge og generatorer til Odenses hårdt prøvede venskabsby.

En indsamling, der var en stor del af Odense-borgmesterens Kyiv-besøg. Det lykkedes at indsamle 6,5 millioner kroner - og 17 generatorer, som siden efteråret er blevet sat op i den ukrainske hovedstad.

- Man kan virkelig se, hvordan de generatorer, der kom ud af indsamlingen, har gjort gavn og har hjulpet, siger Peter Rahbæk Juel.

Ifølge borgmesteren har op mod 100.000 fået lys og varme af generatorerne fra Odense-indsamlingen.

