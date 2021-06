Frygt i haveforeninger: Kæmper med kriminelle bander i kolonihaver

Flere odenseanske kolonihaveforeninger kæmper med kriminelle, der sælger stoffer, chikanerer andre beboere og skaber utryghed.



Et problem, der har eksisteret i flere år, og som politikerne nu vil til livs.

- Vi kan ikke have, at kolonihaveforeningerne bliver til små miniversioner af Christiania, siger Mark Grossmann, byrådsmedlem for Venstre i Odense Kommune.