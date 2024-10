Frygter dagbøder fører til konkurs: Aftale kan være tæt på

De to andre bud kom faktisk fra danske entreprenører - men det billigste af de to kostede knap en halv milliard mere end det italienske tilbud.

Var det italienske tilbud for godt til at være sandt?

- Det kan jo godt se sådan ud. De har i hvert fald ikke holdt det, de lovede, siger Lene Ussing Faber.

- Men jeg har så også svært ved at anvise, hvad man så skulle have gjort – for der var ikke flere penge at bygge for, supplerer Per Nikolaj Bukh.

Forsinkelser og social dumping

Siden byggeriet officielt begyndte i 2019 er det blevet forsinket af seks omgange. Årsagerne har strakt sig fra coronapandemi og krig i Ukraine til inflation og udfordringer med medarbejderne på projektet.

- Det er indlysende, at kommer man fra et andet land, som er noget andet ledelsesmæssigt, kulturmæssigt og arbejdsmæssigt, så er der nogle særlige ting ved den danske kultur, også på en arbejdsplads, forklarer Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Forskellene på de kulturer har flere gange været oppe at vende i medierne - blandt andet i forbindelse med sager om social dumping og dårlige forhold for de mange internationale medarbejdere, der har ført til strejker.