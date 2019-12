Frygter nedrivning: Udsatte boligområder i fare for at ende på hård ghettoliste

Juledekorationer og guirlander tog form i hænderne på store og små den første søndag i advent i fælleslokalerne ved boligområdet Paaskeløkken.

Men offentliggørelsen af regeringens såkaldte ghettoliste slog skår i den julestemningen for beboerformand Bilal Kapaklikaya. Blandt de 28 områder på den nye liste var Solbakken, som Paaskeløkken er en del af.

- Vi blev kede af det i dag, da vi hørte, at det stadig var på ghettolisten, siger beboerformanden.

Dermed er området i på ghettolisten for femte år i træk. Det betyder, at det med al sandsynlighed kan ende på den hårde ghettoliste, når listen igen bliver opdateret til december næste år.

- Det betyder, at man skal lave en udviklingsplan, hvor man river boliger ned, siger Beskæftigelses- og Socialrådmand Brian Dybro (SF).

Frygter for fremtiden

Den aktuelle ghettoliste er baseret på tal fra året før, så selvom Odense Kommune kommer til at fortsætte med tiltag for at ændre beboersammensætningen, har det ikke betydning for næste års liste.

- Det vil sige, at al den indsats, som vi laver hele næste år, vil være spildt. Det, synes jeg, er rigtig ærgerligt, siger Brian Dybro.

Derfor er man i Paaskeløkken ekstra bange for, hvad det vil betyde for de nuværende beboere, hvis området ender på den hårde ghettoliste.

- Hvis det er den hårde liste, så bliver alt hårdere. Det kan være at rive blokke ned, folk der skal genhuses andre steder, og måske nogen, der mister deres arbejde, siger beboerformand Bilal Kapaklikaya