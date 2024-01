Frysende politifolk dirigerede trafik i to timer i Odense

Fyns Politi har søndag eftermiddag været talstærkt tilstede ved Banegårdspladsen i Odense.

Årsagen er, at et lyskryds har vist forkert signal og det giver selvfølgelig nogle komplikationer i et stort vejkryds.

- Vi har været til stedet med en del politifolk for at dirigere trafik - ligesom i de gode gamle dage, siger vagtchefen ved Fyns Politi.

Lyskrydset blev ved med at lyse rødt i den ene retning, men virkede fint i de andre retninger. Politiet var til stede fra kl. 13.22 til 15:39. I det tidsrum har der været to patruljer til stede, fordi det er et forholdsvis kompliceret kryds med svingbaner.

- Jeg skal hilse og sige, at der var nogle, der var godt kolde, da de kom ind igen, tilføjer vagtchefen.