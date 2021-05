Fuld fart frem: Fjernvame Fyn er langt med den grønne omstilling

Til gengæld bød året på flere markante grønne skridt. I stedet for at varmen i radiatorerne og det varme vand til flere end 100.000 boliger, industrivirksomheder og institutioner når den rette temperatur med læssevis af kul, arbejdes der med en bred vifte af både nye og velkendte teknologier.

Til opgaven er der hentet projektfolk ind og købt assistance hos eksperter ude i byen.

- Det er en kæmpe stor opgave, og ikke noget man gør hver dag, men vi kører på med krum hals, siger Jan Strømvig.

Der er blandt andet foretaget en massiv investering i store varmepumper, så overskudsvarme kan gøre nytte i fjernvarmen.

Her er man således tæt på at færdiggøre byggeriet af et nyt, stort varmepumpeanlæg ved Ejby Mølle Renseanlæg.

- Vi regner med, at det bliver afleveret og indviet meget snart. Det står næsten klar, siger Jan Strømvig, og peger på en dato midt i juni.

Mere varme fra Facebook

Dertil kommer Fjernvarme Fyns samarbejde med Facebooks datacenter i Tietgenbyen. Her aftager Tietgenbyens Varmecentral overskudsvarmen fra de eksisterende haller, mens der også er indgået en aftale om at aftage overskudsvarmen fra den meget store hal, der er under opførelse hos Facebook.