Fuldstændig uholdbart: Fynske fængsler mangler personale

Områdedirektøren i Kriminalforsorgen, Sine Louise Iversen, vil ikke forholde sig til de konkrete tal, men erkender, at der lige nu er en meget presset personalesituation i de fynske fængsler og arrester.

- Jeg kan godt forstå, at det er svært at være betjent med den bemandingssitutation, vi har lige nu. Vi prioriterer dagligt i opgaverne, så ingen er i tvivl om, hvor deres kræfter skal lægges. Men det betyder, at der er opgaver vi ikke kan lave, fordi vi mangler bemanding, siger hun.

- Det kan være dele af et program for de indsatte, der ikke kan køres, eller et bestemt værksted, der må køre på nedsat kraft.

Store forskelle på Fyn

Der er stor forskel på, hvor på Fyn manglen på ansatte er størst. Ifølge den estimerede opgørelse over oktober måned, mangler der flest ansatte i Nyborg Fængsel, mens det ser ud til at lykkes at få alle vagter besat i arresten i Svendborg.

- Det er Kriminalforsorgen, der har skabt det her problem. I mange år er man blevet ved med at sige, at der ikke manglede personale, selvom vi har gjort opmærksom på problemet. Og så har det også noget at gøre med, at det er opgangstider i samfundet, så man mangler arbejdskraft, siger Brian Kristensen.