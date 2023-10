Fundet i skraldespand: I årevis har butikskæde samlet butikstyve i forbryderalbum

Tocifret millionbeløb årligt

Bahnes administrerende direktør Benjamin Røpke forklarer, at det, siden GDPR-lovgivningen kom til i 2018, er blevet markant sværere at håndtere og forebygge tyveri og svindel.

"Vi oplever, at organiserede kriminelle udnytter denne svaghed og uretmæssigt stjæler for et tocifret millionbeløb årligt i vores butikker. Dertil oplever vi en voksende frustration hos vores personale over, at politiet ikke har ressourcer til at håndtere de butikstyve, som det lykkes at fange," skriver han.

Dog ænser han også et håb i form af et nyt værktøj, som kæden har taget i brug.

"I foråret begyndte vi at anvende Crimestat, som er udviklet af detailbranchen i samarbejde med Dansk Erhverv. Crimestat har nu cirka 4.600 butikker som en del af sit system og indgår i et godt samarbejde med politiet om forebyggelse af kriminalitet mod detailhandlen. Vores butikschefer føler, at dette værktøj hjælper dem," forklarer Benjamin Røpke.

I systemet Crimestat blev der registreret 16 procent flere tyverier i 2022 end i 2021, og det ser ud til, at tendensen fortsætter ind i 2023, oplyser Dansk Erhverv.