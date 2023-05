Fungerende FH-formand holder 1. maj-tale i Odense

Søndag valgte Lizette Risgaard at trække sig fra posten som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) efter flere dages stor uro oven på anklager om grænseoverskridende adfærd.

Den hidtidige næstformand, Morten Skov Christiansen, er indsat som fungerende formand. Han skal efter planen holde 1. maj-tale i Kongens Have i Odense klokken 12.35.



Det bliver med blandede følelser, skriver han søndag på sin Facebook-profil:

- Jeg ved godt, at sagerne fra de seneste dage kommer til at fylde meget, og at mange vil have brug for at tale om alt det, der er sket.