Fyn går agurk: Fynboer reddede agurker fra skraldespandene

Mere end 20 kasser fyldt med agurker, der er skæve, krumme eller bare en lille smule for grimme til at kunne sælges.

Agurkerne er fjerdesorteringsagurker fra Glade Groensager og var under normale omstændigheder blevet kørt til et biogasanlæg. Udseendet skyldes, at de enten er blevet plukket for sent eller produktionsfejl har gjort, at de er blevet skæve.

Smagen er ikke helt lige så perfekt som dem i supermarkedet, men de kan sagtens spises.

Det er ellers lykkedes virksomheden sammen med storgartner Mads Pedersen at redde 500 ton krumme agurker om året. Men der er stadig spild fra produktionen hos Glade Groensager, der stod tilbage med 800 kilo agurker, som ikke kunne afsættes.



Agurke-guirlanden

Synet af de 150 kilo agurker og en lang agurke-guirlande får også de forbipasserende til at stoppe op. To af dem er Rosa Allesø på 18 og Sofie Rosenlund på 17, som passerer på vej i skole.

- Det er utroligt, at der er så mange agurker, som bare skulle smides ud. Det er ikke noget, som jeg normalt tænker så meget over, men når der er så mange agurker samlet, så tænker man da over det, siger Rosa Allesø.

- Jeg tror ikke, at vi har så meget madspild derhjemme. Hvis vi har rester, så spiser vi dem, siger Sofie Rosenlund, og tager en agurk med i skole.

Ifølge Stop Spild Af Mad smider næsten halvdelen af de danske husstande mad ud minimum en gang om ugen. Blandt andet dette sætter Fyens Stiftstidende, Fyns Amtsavis og TV 2 Fyn fokus på i denne måned. Derfor har nogle af de forbipasserende også skrevet deres bedste tip til, hvordan man undgår madspild.