Fynbo er første danske modtager af royal britisk pris

Henrik Stiesdal, der bor i Odense, er den første dansker nogensinde til at modtage Queen Elizabeth Prize for Engineering. Han får den for sit arbejde inden for vindmølleteknologi. Og det er både spøjst og mærkeligt, forklarer pioneren.

- Jeg har været med, allerede inden der var en industri, og jeg tror, at jeg er blevet valgt som repræsentant for den danske vindmølleindustri. Den er et resultat af mange menneskers indsats gennem årerne, fortæller han og fortsætter:

Den britiske pris blev stiftet i 2011 med henblik på at skabe opmærksomhed på ingeniørarbejdet og hylde fagets visionære. Den bliver tildelt til personer, som har lavet innovativt arbejde, der har gavnet menneskeheden på globalt plan.



Når prisen og pengesummen på 500.000 pund - svarende til lidt over 4,3 millioner kroner - skal overrækkes senere på året, bliver det af selveste Storbritanniens kong Charles på Buckingham Palace.