Fynbo får fornem post i landets største lederorganisation

Fynbo Lars Jensen blev lørdag valgt som ny næstformand i den faglige organisation Lederne, der er Danmarks største af sin art.

Til dagligt bor den nye næstformand i Broby og er administerende direktør i smedevirksomheden Claus Andersen Rustfri Stål i Odense med 70 medarbejder.

- Jeg vil bidrage til at styrke det lokale arbejde med formålet om, at lokalafdelingernes arbejde bliver hørt endnu mere til hovedbestyrelsesmøderne i København. På den måde skaber vi i fællesskab rum for yderligere succes i Lederne, så vi kan sikre, at foreningen lever godt – i mange år endnu, siger Lars Jensen i en pressemeddelelse.