Fynbo laver ny VM-sang: Tror på Danmark i finalen

Fodbold har altid været vigtigt for den fynske sanger Jakob Sveistrups. Han er nu blevet 50 år, men spiller gerne, når fysikken vil være med.

- Jeg har tidligere spillet temmelig koncentreret i mine unge dage. Både i Dalum IF og i B1913. Det har været sådan et frirum for mig, at komme ud og spille noget bold.

Nu spiller han ikke bare bold. Men også musik.

Derfor er det naturligt for Jakob Sveistrup at kombinere de to ting i en hyldest til det danske landshold.

Med på det musikalske hold har sangskriverne Hedeboe, Reenberg og Heunicke været med fra bænken. Og så er musiker Dennis Flacheberg og sangerinde Louise Dubiel med på banen, den aften TV 2 Fyn sætter dem stævne på Fodboldfabrikken i Odense.

Her giver de en akustisk smagsprøve på "Vi står bag holdet" til glæde for dem, der er dukket op for at spille fodbold i hallen.