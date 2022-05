Fynbo løber sig til DM-titel i maraton: - Det er så stort og surrealistisk

Løb efter EM-kvalifikation

For Andreas Lommer var søndagens primære fokus dog at løbe efter kvalifikationskravet til EM i maraton i den tyske by München til sommer. Et tidskrav på 2.14,30 timer.

- Løbet i København er andet skud i bøssen. Jeg løb ved Rotterdam Marathon i april for at nå kvalifikationen, og her lykkedes det mig ikke. Derfor tænkte jeg, at jeg ville give det et skud mere, og det kom i stand for et par dage siden, fortæller han.

- Her i København var jeg dog tre minutter efter EM-kravet.

Det blev dog til en personlig rekord for fynboen, selvom ej heller lykkedes ham at nå kravet om EM til løbet i den danske hovedstad.

Men det gør ham ikke mindre begejstret for sin DM-titel.

- Jeg er den hurtigste dansker, og det er dét der tæller, griner han.