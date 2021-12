Fynbo stiller op til borgmestervalg i Senegal

Vil kæmpe for demokrati

Sidy Badji stiller op for et af landets partier, Pastef-Les Patriotes, der betyder "Senegals patrioter for etik, arbejde og broderskab". Det er et ungt parti, stiftet for kun otte år siden.

- Jeg vil kæmpe for rigtig demokrati, friheden til at være sig selv og kunne sige det, man har lyst til og kæmpe for uddannelse, sundhed og miljø, siger Sidy Badji.

Sidy Badji har allerede gjort sig nogle overvejelser om, hvad der skal ske, hvis han bliver valgt.