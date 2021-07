Fynboer får aflyst tusindvis af vaccinationstider

Normalt bliver 2.200 personer vaccineret dagligt på Athenevænget lørdag og søndag, men bookingsystemet har godkendt 3.200 tider begge dage.



Bjarne Dahler Eriksen forklarer, at Fyn har fået en stor del af sendingen af Pfizer-vaccinationerne fra Rumænien, og derfor nu kan vaccinere dobbelt så mange fynboer om ugen.

- I hele den meget voldsomt arbejdsomme proces er der desværre sket det, at vi er kommet til at åbne 1.000 tider for meget både lørdag og søndag, siger han til TV 2 Fyn.

Hold øje med e-boks

Det svarer til, at 30 procent af tiderne skal aflyses.

Den lægefaglige direktør understreger, at det kun er tiderne til Moderna, og kun tider på Athenevænget.

- Vi kan betrygge dem, der skal have Pfizer. Det er ikke deres tider, der aflyses, fortæller Bjarne Dahler Eriksen.