Fynboer overholder retningslinjer i butikkerne: - Det virker som om, tiøren er faldet

Alle danskere blev på et pressemøde tirsdag eftermiddag opfordret til at overholde sundhedsanbefalingerne, når de handler i butikkerne.

Det betyder, at der skal tages hensyn og holdes afstand. På Fyn har flere borgere opfattelsen af, at det allerede bliver håndhævet ude i dagligvarebutikkerne.

Det gælder blandt andet i Fakta i Hjallese, hvor den studerende Marius Bo Poulsen var en af de handlende onsdag.

- Køen var lang, men det var, fordi folk stod en meter fra hinanden. Det gjorde jeg også selv, for det har vi fået at vide, at vi skal gøre - så folk fulgte reglerne. Det, synes jeg, var rigtig godt, siger han til TV 2/Fyn.

Afmærkning kan vise alvoren

På et pressemøde tirsdag eftermiddag fortalte fødevareminister Mogens Jensen (S), at der bliver opfordret til at holde to meters afstand, og derfor vil der de kommende to uger blive opsat afstandsmærker i butikkerne.

- Efter den oplevelse, jeg havde i dag, synes jeg ikke, det er nødvendigt med afmærkninger, men jeg kan selvfølgelig ikke sige, om det gælder for hele landet. Det lyder som en god ide at gøre, så folk forstår alvoren, siger den studerende.

Den handlende Tine Hansen, fuldmægtig i by- og kulturforvaltningen i Odense Kommune, er enig i, at der allerede handles med respekt for smittefaren.

- Folk stiller sig ikke tæt på hinanden. Og når der står en og skal have noget i køledisken, så venter man, til vedkommende er gået væk, hvor man tit før bare lod lågen stå åben, siger hun.

Tiøren er faldet

De husker dog begge to det kaos, der opstod i butikker på hele Fyn, da statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge annoncerede lukninger af offentlige institutioner i forbindelse med coronasmitten.

- Men i dag oplevede jeg ingen kaos, og folk er virkelig gode til at være opmærksomme. Jeg har lagt mærke til, at der er lys i alle husene om aftenen, når jeg går tur med hunden. Det plejer der ikke at være. Men folk er gode til at blive hjemme, siger Tine Hansen.

Dagen efter det omtalte pressemøde havde Marius Bo Poulsen selv været nede efter en energidrik i sit lokale supermarkede og var blevet overrasket af den store menneskemængde.

- Jeg bor ved Rugårdsvej og var nede i Netto, og der var rigtig mange, og folk var uorganiserede og stod tæt i køen. Men det virker som om, tiøren er faldet, så jeg var positivt overrasket i dag, siger han.

Enkelte varer kan blive forsinkede

Ifølge den administrerende direktør for Salling Group, Per Bank, er det også det helt rigtige at gøre - for der er ingen grund til panik eller hamstring i butikkerne, sagde han på tirsdagens pressemøde.

– Der kan være enkelte varer, der bliver lidt forsinket, så alt er ikke som normalt, men det er det nok 90 procent. Det er helt sikkert, at der er mad nok til alle danskere, lød det.

Derfor er der heller ingen grund til mængdebegrænsning på varer, som situationen ser ud lige nu, svarede den administrende direktør for Salling Group, der udover Salling driver butikker som Bilka, Føtex og Netto.