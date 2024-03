Fynboer sigtet for millionbedrageri mod stor-bryggeri

Danmarks næststørste drikkevarekoncern, Royal Unibrew, er blevet bedraget for mindst 26 mio. kr. af mindst fire gerningsmænd, hvoraf tre nu er fængslet. Flere forventes at stå bag.

Det oplyser politiet til Sjællandske Nyheder.

Ifølge det sjællandske nyhedsmedie er et ægtepar fra Næstved på 40 og 41 år, en 43-årig mand fra Odense og en 46-årig kvinde anklaget for at have bedraget den danske bryggerikoncern, som også Albani Bryggerierne indgår i.

De blev anholdt onsdag, og torsdag var de tre sigtede fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved for lukkede døre, hvor de blev varetægtsfængslet i fire uger.

De er alle sigtet for mandatsvig efter en paragraf, der kan give op til otte års fængsel, oplyser Sjællandske Nyheder.



Den 40-årige kvinde nægter sig skyldig i sagen, mens de to mænd delvist erkender.

Ifølge det sjællandske medie er ægteparret sigtet for fra 2016 og fire år frem for at have ”misbrugt en skabt adgang hos Royal Unibrew” til uberettiget at have overført ikke under seks millioner kroner til kvindens konto, som hendes mand havde fuldmagt til.

Millioner til fynsk anpartsselskab

I det andet forhold er det de to mænd, som er sigtet for i en periode fra 1. januar 2018 til slutningen af november sidste år at have sendt mindst 13 millioner kroner fra Royal Unibrew til den 43-åriges anpartsselskab.

Alle tre er desuden sigtet for i en periode fra oktober 2018 til midten af december 2023 at overføre ikke under 7 millioner kroner fra bryggerikoncernen til anpartsselskabet på Fyn. De penge blev siden videreført til den 40-årige kvindes enkeltmandsvirksomhed i Næstved.

Ved grundlovsforhøret sad den 43-årige fynbo ifølge Sjællandske Medier iført en olivenfarvet skjorte og den 40-årige kvinde i en blå bluse og ventede i tavshed på den 41-årige, hvis snak med sin forsvarsadvokat trak noget ud.

For lukkede døre

Det varede i hele fire timer, men blev – trods protester fra Sjællandske Nyheders journalist – afholdt bag lukkede døre. Det skete af hensyn til sagens videre efterforskning, idet en 46-årig kvinde fra Fyn også er sigtet i sagen. Hun blev, ligesom de tre andre, anholdt ved en koordineret politiaktion onsdag formiddag.

– Det er en konkret vurdering, at vi kun fandt behov for at begære de tre varetægtsfængslet. Men den 46-årige kvinde er stadig sigtet i sagen. Derudover har vi mistanke om flere medgerningsmænd, oplyser anklager Thea Høst fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Sjællandske Nyheder,

Den 43-årige fynbo nægter mandatsvig, men han erkender uberettiget at have modtaget midler. Han nægter, at kvinden skulle have medvirket til lovovertrædelserne.

Sjællandske Nyheder har været i kontakt med Jonas Guldborg Hansen, kommunikationschef hos Royal Unibrew. Han oplyser, at bryggerigiganten ikke har nogen kommentarer til sagen af hensyn til den yderligere efterforskning.