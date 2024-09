Fynboer svigter bussen: Solveig har to timer i bus til job - så hun tager dieselbilen

Det kan tælles på ganske få fingre, hvor mange gange Solveig Rasmussen har taget bussen fra bopælen i Oure på Sydfyn til arbejdspladsen i kantinen hos Nature Energy i Odense.



- Det har kun været, når bilen har været på værksted, bedyrer hun og understreger, at det efterhånden også er et par år siden. For nu beder hun om en lånebil, når uheldet er ude.

- Det kan simpelthen ikke lade sig gøre med det offentlige, tilføjer hun.

Solveig Rasmussen møder på forskellige tidspunkter i løbet af en arbejdsuge, henholdsvis klokken 06, 06.30 og 07.

- Om mandagen, hvor jeg møder klokken seks om morgen, skal jeg tage afsted med bussen dagen før, hvis jeg skal møde til tiden.

Efterlyser realisme

Hvis Solveig Rasmussen skal tage offentlig transport til Nature Energy på Ørbækvej i Odense de dage, hvor hun møder klokken 07, vil hun komme fem til 20 minutter for sent. Også selvom hun tager den absolut tidligste bus fra Oure omkring klokken 05.30.

Transporttiden vil vare én time og 29 minutter til én time og 50 minutter. Og hun vil skulle køre med to busser, letbane og gå et stykke vej.

Til sammenligning tager turen med bilen, som hun omtaler som en gammel dieselhakker, 35 til 45 minutter alt afhængig af trafikken.

- Og så har jeg slet ikke medregnet de dage, hvor jeg skal blive en halv time ekstra, hvis arbejdet ikke er færdigt. Så nej, bussen er ikke noget, der vil være muligt for mig, siger hun.

Derfor efterlyser hun en mere realistisk tilgang fra politikere, når de opfordrer folk til at hoppe ind i bussen i stedet for bilen.

- Det kan altså ikke lade sig gøre i dag for os, der bor på landet. Og det kunne jeg godt tænke mig, at politikerne tænkte over, når de siger, at vi skal køre mere i bus og tog i stedet for nærmest at udskamme os, der bor udenfor byerne, siger hun.

Bestyrelsesformand for Fynbus, Tim Vermund (S), der også er klima- og miljørådmand i Odense Kommune, understreger, at det ikke er meningen, at folk som Solveig Rasmussen skal skille sig af med deres biler.

- Vi må som samfund bare acceptere, at der er nogen, som bor i tyndtbefolkede områder, hvor det er helt okay, at de kører bil. Så er det så op til os andre, der bor tæt på højfrekvent kollektiv trafik, at begynde at bruge det lidt mere i hverdagen, siger han.