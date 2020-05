Fynboerne er trygge: Glæder sig over udvidet genåbning

Glade, isspisende gæster nød solskinnet på Kristi Himmelfartsdag ved Skovsøen i Odense, på en dag hvor Danmark begynder at åbne op igen.

Onsdag aften blev regeringen og Folketingets partier enige om en udvidelse af genåbningens fase to, som giver både museer, zoologiske haver, højskoler, uddannelsesinstitutioner samt den offentlige sektor lov til at åbne tidligere end forventet.

I Odense vækker det stor begejstring, at der er udsigt til et mere åbent land efter to måneder i coronanedlukning.

- Jeg glæder mig over at have en lidt anderledes sommer i vente, nu hvor der bliver åbnet mere op. Det er dejligt, siger Maria Holm Olesen, der er taget en tur ud i det gode vejr med sine børn.

Danmark genåbner, men ... Selvom Danmark står over for en større genåbning af mange dele af samfundet, er der stadig en virus i landet. Derfor skal man stadig huske at ...: ... holde en meters afstand

... vaske hænder

... bruge håndsprit og spritte af

... undgå fysisk kontakt i form af håndtryk, kys og kram Kilde: Hans Jørn Kolmos Se mere

Stoler på myndighederne

Siden 11. marts er statsminister Mette Frederiksen (S) tonet frem på skærmen i de danske hjem for at fortælle, hvordan det står til med covid-19 i landet. Først skulle nedlukningen vare to uger. Så skulle det være efter påske og siden er genåbningsdatoen blevet rykket flere gange.

Men onsdag aften kunne regeringen præsentere en lang liste over ting, der må åbne straks eller inden for nærmeste fremtid.

De mange glade gæster ved Skovsøen er ikke bekymrede for, at for meget åbner op på én gang.

- Jeg tænker, at det er rigtig fint. Jeg har hele tiden haft min lid til Sundhedsstyrelsen og deres anbefalinger, og dem bliver man nødt til at følge. Ellers kan man jo gå med diverse spekulationer, som man ikke får noget ud af.

- Vi skal bare finde en ro i deres beslutninger, holde afstand, vaske hænder, spritte af og tænke os godt om, og så tror jeg, at det nok skal gå, siger Maria Holm Olesen.

Og netop det sidste er vigtigt, forklarer professor og pensioneret overlæge Hans Jørn Kolmos, der har 45 års erfaring som læge, blandt andet som hygiejneansvarlig på OUH.

- Der sker ikke noget ved smittetrykket, selvom der er mange ting, der åbner igen, så længe man overholder hygiejneforskrifterne, siger han og forklarer, at problematikken ligger i, at folk kan få et indtryk af, at coronavirusset ikke er så farligt, når der bliver åbnet hurtigt op.

Hygiejnereglerne skal komme til at sidde på rygraden af folk. Det lyder nemt at overholde, men det er tossesvært. Hans Jørn Kolmos, professor og pensioneret overlæge

Det skal nok gå, men ...

Margit og Ingeborg Ellegaard er sammen taget ud til Skovsøen for at nyde en is i solskinsvejret. De har begge tillid til, at regeringen og Folketingets partier har taget den rigtige beslutning i forhold til genåbningen.

- Jeg synes, at det er fint, for vi skal jo ikke passe på, hvis det ikke er nødvendigt. Vi skal i gang igen, for nedlukningen har både menneskelige og økonomiske omkostninger, siger Ingeborg Ellegaard og bliver bakket op af sin søster:

Sådan kommer genåbningen til at foregå Må åbne: Kulturliv Museer, teatre, kunsthaller, biografer (straks) Zoologiske haver, akvarier og botaniske haver (straks) Udendørs forlystelsesparker Sommeraktiviteter for børn og unge DR og TV 2 kan åbne helt

Uddannelser, forskning og aftenskoler Voksenuddannelser og sprogcentre Videregående uddannelser kan afvikle fysisk undervisning og eksamener, hvor det kræves Offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse. Højskoler Ungdomsuddannelser - herunder gymnasier, HF og EUD Aftenskoler, musik- og kulturskoler Spejdere

Fysisk tilstedeværelse genoptages i den offentlige sektor - undtagen i Region Hovedstaden og Region Sjælland Besøg på plejehjem, hospice, bosteder, kriminalforsorgens institutioner og lignende kan afvikles, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt Den danske grænsekontrol lempes. Listen med "anerkendelsværdige formål" udvides, hvilket betyder, at sommerhusejere fra Tyskland og de nordiske lande må besøge Danmark fra 25. maj. Det samme gælder kærester, forlovede, bedsteforældre med videre. Uafklaret: De danske grænser. Regeringen har oplyst, at den senest vil melde noget ud 29. maj. Dog lempes reglerne per 25. maj - se ovenstående. Forsamlingsforbuddet på 10 personer opretholdes, men vil "gradvist blive lempet over sommeren", hvis tallene tillader det. Planen er, at det hæves til 30-50 personer 8. juni. En plan for afholdelse af bryllupper, konfirmationer med videre vil blive fremlagt i forbindelse med fase 3 af genåbningen, der begynder 9. juni. Må endnu ikke åbne: Natklubber, diskoteker og spillesteder

Fitnesscentre og indendørs idræts- og foreningsliv

Badelande og legelande

Videregående uddannelser, som ikke allerede er åbnet - hjemmeundervisning fortsætter indtil fase 4 Se mere

- Det er godt, hvis man tager sine forholdsregler, men det synes jeg nu også, at folk gør. Vi kan jo se, at smittetrykket ikke stiger, selvom der er blevet åbnet op for skoleeleverne igen. Så jeg er tryg ved det, forklarer Margit Ellegaard.

Hans Jørn Kolmos er dog nervøs for, om danskerne så også på længere sigt kan finde ud af at tage sine forholdsregler.

- Der kan ske det, at man fejlagtigt tror, at nu er alt tilbage ved det gamle. Man skal holde fast i, at der stadig er en virus, minder overlægen om.

Han mener, at det mest afgørende ved genåbningen er, at folk stadig holder afstand og overholder hygiejneregler som vask af hænder og brug af håndsprit.

- Et langt liv i og erfaringer fra sundhedsvæsnet viser, at folk hurtigt glemmer det og tager det for givet. Nu skal de huske at spritte af uden nogen åbenlys trussel, forklarer Hans Jørn Kolmos.

Nu bliver det svært

Coronapandemien har været en hård omgang for både sundhedsvæsnet, politikerne og de almene borgere, som har skullet finde sig tilrette i en helt anderledes hverdag.

Selvom Hans Jørn Kolmos håber, at den har sat et aftryk på befolkningen i forhold til hygiejne, tror han at det kræver meget at få danskerne til fortsat et se alvoren af virusset.

Vi skal bare finde en ro i deres beslutninger, holde afstand, vaske hænder, spritte af og tænke os godt om, og så tror jeg, at det nok skal gå. Maria Holm Olesen, marketing- og kommunikationskoordinator, Odense

- Jeg tror, det skal indarbejdes i kulturen. Det er ikke nok med en tilfældig, blå reklame, der skal minde os om det. Der skal tales til følelserne i folk, og det kunne man forestille sig, at man kunne gøre gennem kendte rollemodeller, der kan være trendsættere. Det kunne måske rykke noget, forklarer han.

Derfor tror han for alvor, at det bliver en svær fase nu. En ting er at lukke landet ned, noget andet er at åbne det igen.

- Det er lettere at få folk til at efterleve retningslinjerne, når de er lidt nervøse, som man var i begyndelsen af pandemien. Nu kommer sommeren og den mere sorgløse tid, og der skal det så sikres, at vi ikke bare gør, som vi plejer. For selvom ingen ved, om der kommer en bølge to af corona, så kan man ikke afvise, at det kan blusse op igen, hvis ikke retningslinjerne bliver overholdt, fortæller Hans Jørn Kolmos.

Alligevel forstår han godt de glade gæster ved Skovsøen som Maria Holm Olesen og Margit og Ingeborg Ellegaard. Og der er heller ikke noget i vejen for at være tryg efter udmeldingen om genåbningen.

- Man kan med fuld fortrøstning glæde sig over en genåbning af samfundet. Det skal nok gå, hvis man er opmærksom på at overholde hygiejnereglerne. Men virussen er her endnu, og det er nu, det svære kommer. Og det skal vi guides igennem, understreger Hans Jørn Kolmos.