Fynbus skruer op for rengøring: - Det skulle de have gjort noget før

Duften af tequila spreder sig, da Nanna Madsen sprøjter rigeligt med håndsprit på de blå og gule mikrofiberklude, hun holder i hånden.

Selv er hun iført mundbind, blå gummihandsker og gul Fynbus-vest. Bussen holder stille i fire minutter. Nu går hun i krig med at tørre alle overflader af.

Og det kommer hun til at gøre mange gange.

Hun er nemlig en af de 13 rengøringsassistenter, der fra onsdag skal gøre ekstra rent i Fynbus' busser for at minimere smitterisikoen, når de i myldretiden holder stille ved for eksempel Odense Banegårdsplads.

- Vi gør det for passagernes skyld. Der er mange mennesker, der er utrygge ved at bevæge sig i det offentlige rum, for eksempel i butikker. Vi vil gerne være med til at give noget mere tryghed i forhold til den kollektive trafik, siger Carsten Hyldborg Jensen, der er direktør for Fynbus.

En busafgang for sent

Og netop en af passagerne undrer sig over, hvorfor der ikke har været ekstra rengøring noget tidligere. Busserne har kørt for fuld drift siden 14. april.

- De kunne godt være startet noget før, synes jeg. Der kan godt være nogen, der ikke har tænkt sig om, siger passager Torvig Madsen.

Nanna Madsen står klar ved Odense Banegård, når busserne triller ind. Foto: Jeanette Fournier

Busserne har jo kørt hele tiden. Skulle det ikke være startet noget før?

- Jo, det kan du sige. Men vi har haft et meget lavt passagertal. Vi har været nede på 20 til 30 procent. Nu er vi oppe på 50 procent, og så lukker vi i dag også op for fordørene, siger Carsten Hyldborg Jensen.

Selvom Torvig Madsen mener, det er for sent, så er han stadig glad for, at der kommer ekstra rengøring, da han er en af de passagerer, der har isoleret sig hjemme på grund af sygdom.

- Jeg er selv i risikogruppen på grund af sygdom, så jeg synes alligevel, det er dejligt, det kommer nu. Det gør, at jeg føler mig mere tryg, siger passager Torvig Madsen.

Stopper i juli

Efter planen skal den ekstra rengøring vare måneden ud og stoppe i juli.

- Selvom vi har stigende passagertal, så er det en måned, der som regel er kraftigt faldende, fordi eleverne på uddannelserne går til eksamen, og flere folk cykler. Der er ikke nær så meget pres på, så vi gør det ikke i juli, siger direktør for Fynbus Carsten Hyldborg Jensen.

Fynbus appellerer i forvejen til, at passagere passer på sig selv og hinanden og tager egen håndsprit med, når man rejser med offentlig transport. Og så vil de over sommeren overveje, om det bliver nødvendigt at genoptage den ekstra rengøring.