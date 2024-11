Fyns bedste fodboldspillere har klart mål - vil nå Europa inden OB's herrer

Indimellem bliver drømme til virkelighed. OB's kvinder er tættere på drømmen end nogensinde før.

Samme dag som klubbens herrehold måtte forlade Superligaen, rykkede kvinderne fra 1. division op i Kvindeligaen - den bedste kvindelige række i Danmark. Og nu er det pludselig ikke så utopisk at forestille sig, at Fyn igen skal repræsenteres i europæisk fodbold.

- Jeg kunne da egentlig godt tænke mig at prøve at spille europæisk med OB. Det er trods alt her, jeg har fået min fodboldopdragelse, fortæller forsvarsspiller Emilie Lærke Henriksen.

Efter ti kampe ligger OB's kvinder nummer fem med kun to point op til tredjepladsen, der udløser en adgangsbillet til Europa.

Både spillere og træner Kristian Mørch Rasmussen tror på, det sker en dag.

- Jeg kan ikke finde ud af at tro på ikke at vinde. Det kunne da være lidt sjovt, hvis det var kvinderne og ikke herrerne, der først lykkes med det igen, siger han.

Møllen i klaskehøjde

For Kristian Mørch Rasmussen var det en lettelse, da kvinderne rykkede op.

Han havde inden da fået sat sin mølle i klaskehøjde, som man vil sige på fynsk, ved skråsikkert at påstå, at OB havde det bedste hold i 1. division.

- Jeg havde fået sagt, at jeg syntes, vi klart var det bedste hold. Vi havde de bedste muligheder for at rykke op, det bedste budget og bedste faciliteter. Så vi havde noget, vi skulle levere på. Det gjorde vi, og derfor var det også en lettelse, da det skete, siger Kristian Mørch Rasmussen.

På samme måde følte forsvarsspilleren Emilie Lærke Henriksen.

- OB er jo det fynske flagskib, så vi var nødt til at rykke op. Det kan jo ikke passe, at der er en hel region i Danmark, der ikke har et hold i den bedste liga, fortæller hun.

Fynske landsholdsspillere

Nu er lettelsen erstattet med et ansvar.

- Vi kan ikke ændre alt ved at spille i Kvindeligaen, men vi kan vise vejen for unge kvindespillere på Fyn. Man kan bo og blive på Fyn og samtidig blive elitespiller på højeste niveau, fortæller Kristian Mørch Rasmussen.

Det blev tydeligt allerede i efteråret, da spillerne Anna Krog og Dikte Bang for første gang blev udtaget til u23-landsholdet. En udtagelse, der ifølge træneren, aldrig var sket, hvis OB fortsat havde spillet i 1. division.

Fredag spiller OB næste kamp, der skal få holdet tættere på Europa. Denne gang er modstanderen Kolding IF på udebane.