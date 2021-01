Fyns grønne busser bliver endnu grønnere

Den neongrønne farve forbliver neongrøn, men Fynbus' busser i Odense bliver alligevel en smule grønnere.

De første af i alt 20 klimavenlige elbusser er efter en lang sejltur fra Kina ankommet til garageanlægget på Gammelsø.

- Jeg glæder mig meget over, at den grønne omstilling af den kollektive trafik er i fuld gang. Elbusserne i Odense er et stort skridt mod en CO2-neutral kollektiv trafik, og vi forventer, at langt de fleste busser på Fyn bliver CO2-neutrale i de kommende år, fortæller Carsten Hyldborg, direktør i Fynbus, i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen vil de nye elbusser hverken udlede CO2, partikler eller kvælstof.

Triller til april

Det forventes, at de nye busser triller ud af garagen og samler passagerer op til april. Først skal de 12 meter lange køretøjer udstyres med rejsekortstandere og infoskærme.

De nye busser har endnu ikke kørt på vejene selv. De blev fragtet til garageanlægget på lastbiler. Foto: FynBus

- Vi er straks efter ankomsten af busserne gået i gang med at sikre installation af de sidste ting, som skal ske her i Danmark. Vi regner derfor med, at vores chauffører bliver omskolet til at køre i de nye elektriske busser meget snart, siger Peter Lanng Nielsen, administrerende direktør i Keolis Danmark, der ejer busserne.

De nye elbusser erstatter de ældre dieselbusser i Odense. Når letbanen kører i slutningen af 2021, vil bybusflåden i Odense bestå af 20 elbusser, 18 hybridbusser og 14 dieselbusser, som overholder den nyeste miljøstandard.