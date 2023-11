Fyns Politi dropper efterforskning af drab på 19-årig

Fyns Politi har besluttet at indstille efterforskningen i sagen om skuddrabet på en 19-årig mand, der fandt sted den 27. februar 2022 kl. 02.20 på en parkeringsplads ved KFC på Nyborgvej i Odense.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

"Der har pågået en intensiv efterforskning, herunder er der gennemført afhøringer af mange personer, ligesom der er foretaget omfattende tekniske undersøgelser og indhentet store mængder data, som er blevet analyseret. Den omfattende efterforskning har dog ikke ført til opklaring af drabet," står der videre i politiets pressemeddelelse.

Da drabsager ikke forældes, kan efterforskningen genoptages, hvis der fremkommer nye oplysninger til sagen.

To personer har undervejs været sigtet i sagen, men Fyns Politi oplyser at sigtelserne nu er opgivet af anklagemyndigheden, da der ikke har været tilstrækkelige beviser til, at der kan rejses tiltale over for de pågældende.

De pårørende til den dræbte er orienteret om afgørelsen.