Fyns Politi efterlyser gerningsmand

Efter tre tilfælde af bedrageri mod ældre mennesker i Odense, efterlyser Fyns Politi formodet gerningsmand. Tirsdag politiet tre anmeldelser, der ligner hinanden.

I alle tre tilfælde er forurettede blevet ringet op af en gerningsmand, der udgiver sig for at være fra Danske Bank.

Manden oplyser, at der er ved at ske hævninger i udlandet på borgernes konti.

Herefter tilbyder gerningsmanden at hjælpe, men det kræver, at der kommer en medarbejder fra banken forbi hjemmeadressen for at hente VISA-Dankort eller Mastercard samt pinkoder.

Kort efter telefonopkaldet møder en gerningsmand op, og det lykkes i alle tre tilfælde at få udleveret kort og pinkoder. Herefter er der sket kontanthævninger fra hæveautomater på i alt for 40.000 kroner til 50.000 kroner.

De tre tilfælde fordeler sig med to tilfælde i Odense N og et i Odense SV.

Hvis nogen kan genkende ham, bedes man kontakte Fyns Politi på 114.