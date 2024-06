Fyns Politi efterlyser røver med særligt kendetegn

Superbrugsen i Vestergade i Odense var onsdag 29. maj udsat for et røveri, og i den forbindelse efterlyser Fyn Politi nu en gerningsmand, som de mener er ham, der er fanget på et kamera.

Manden beskrives som ikke etnisk dansker, 20-30 år, 175-185 centimeter høj, almindelig kropsbygning, kort sort hår og med mørkt skæg.

Som særligt kendetegn var manden iført røde snørebånd på sine sorte sko med hvid sål. Derudover var han også iført en mørk dunjakke, sort trøje og blå cowboybukser, der er slidt omkring lommerne.

