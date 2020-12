Fyns Politi efterlyser vidner til vanvidskørsel

Det foregik lige foran næsen på betjente i en patruljevogn, da en bilist onsdag middag trodsede færdselsloven og kørte over for rødt midt i Odense.

Derfor satte politiet straks efter bilen, en sort Mitsubishi Colt.

- Man skal generelt ikke køre over for rødt - men især ikke lige foran politiet, siger Henrik Strauss, vagtchef ved Fyns Politi.

Men i stedet for at standse, kørte bilisten vanvidskørsel igennem byen. Først fra Grønlandsgade og Kochsgade, senere Astrupvej, Glentevej og Påskeløkkevej for til sidst at blive stoppet ved Femkanten.

Efterlyser vidner til vanvidskørsel

Ifølge politiet kørte føreren af bilen på en måde, der kan have været til fare for andre i trafikken, og derfor efterlyser man nu vidner til episoden, som fandt sted 23. december omkring klokken 12.58.

- Vi vil gerne høre fra vidner eller endda forurettede, siger vagtchefen.

Da betjentene fik bragt bilen til standsning efter vanvidskørslen, blev både føreren af bilen og passagererne anholdt. Der er tale om tre mænd på henholdsvis 26, 29 og 30 år, som i forvejen er kendt af politiet.

Vidner til episoden med den sorte Mitsubishi Colt kan henvende sig til Fyns Politi på 114.