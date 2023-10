Fyns Politi fik våbenanmeldelse

Hertil eftermiddag kl. 15:48 fik politiet en til at starte med alvorlig anmeldelse.



En 17-årig pige havde set en ung dreng med en pistollignende genstand i lommen i en bus på Ørbækvej i Odense.

Hun sendte derfor et billede af drengen til sin far, som kontaktede.

En times tid senere kan politiet konkludere, at der er tale om en 16-årig dreng, der havde haft dramaundervisning og havde taget den kunstige og meget vellignende pistol med sig hjem.

- Vi vil gerne rose den unge kvinde, der gør noget ved det, når hun bliver bange. Hun handler på det og hjælper os med vores arbejde, siger vagtchef Henrik Strauss.

- Han har ikke gjort noget med vilje for at skræmme nogen, men han ender med en bøde for at forstyrre den offentlige orden, fordi han har fremkaldt frygt hos anmelder, fortæller vagtchefen.