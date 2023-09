Fyns Politi og NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) har tirsdag klassificeret forholdet mellem Odense-banderne NBV og V.O. som en "alvorlig bandekonflikt".

Skyderiet i Tornbjerg den 19. september og eksplosionen i et rækkehus på Bredagerløkken den 22. september har sandsynligvis med konflikten at gøre. kort efter eksplosionen blev seks personer anholdt af Fyns Politi.

Der har indtil nu ikke været civile i klemme ved nogle af de to episoder, men det er ikke uset civile kommer i krydsilden, når bander er i konflikt med hinanden. 31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev i 2020 dræbt i krydsilden, da to rivaliserende bander vekslede skud i Vollsmose.

Fyns Politi mener absolut ikke, at banderne der nu er i konflikt, har til hensigt at ramme civile i deres interne opgør. Skulle man alligevel komme i klemme, opfordrer politiinspektør Johnny Schou til, at man søger væk og passer på sig selv.

Først derefter bør man alarmere politiet.

Politiet opfordrer i øvrigt borgere der har været vidne til, eller har optagelser af konfrontationer mellem banderne, til at kontakte politiet, så det kan indgå i efterforskningen.