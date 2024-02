Fyns Politi har fået flere henvendelser om stoffer, vold og trusler på skole

TV 2 Fyn har mandag kunnet fortælle, at 113 forældre har sendt en bekymringsskrivelse til politikere og embedsværk i Odense Kommune grundet uacceptabel elevadfærd på en fynsk skole.

Elever helt ned til 4. klasse har ifølge skrivelsen været udsat for trusler med kniv på Agedrup Skole i Odense.



David Kieler, der er far til en dreng i 8. klasse på skolen, fortæller desuden til TV 2 Fyn, at hans søn er blevet truet med en kniv i skolens omklædningsrum.

Fyns Politi skriver i et skriftligt svar til TV 2 Fyn, at de på godt et år har modtaget fem henvendelser om vold og trusler mellem elever på Agedrup Skole i Odense.

I 2023 har Fyns Politi modtaget tre henvendelser om vold og trusler mellem elever på Agedrup Skole.

I 2024 har Fyns Politi modtaget to henvendelser om konkrete episoder på Agedrup Skole. Begge episoder omhandler i alt fire unge, som er blevet dårlige efter indtagelse af formentlig hash.

I umiddelbart forlængelse af den første henvendelse har Fyns Politi været i kontakt med en person som opmærksomheden blev henledt på. Personen kunne dog ikke knyttes til episoden.