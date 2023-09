Fyns Politi indfører visitationszone flere steder i Odense

Fyns Politi meddeler, at der oprettes visitationszone i Vollsmose, dele af Korsløkkeparken, Tornbjerg og områder omkring i Odense fra fredag 22. september 2022 klokken 17.00.

Det sker i direkte forlængelse af en sprængning den natten til fredag på Bredagerløkken i Odense og et skyderi den 19. september 2023 mod en personbil - også i Odense.

- Vi ser med stor alvor på de episoder, der har fundet sted i Odense gennem det seneste stykke tid. Nu opretter vi visitationszone, og får dermed mulighed for at lægge ekstra pres på de personer, vi mistænker for at begå grov kriminalitet i det offentlige rum, siger politidirektør Arne Gram og fortsætter:

- Jeg har fuld forståelse for, at det, vi har været vidner til gennem det seneste stykke tid, har skabt utryghed blandt helt almindelige borgere, og det skal vi selvfølgelig til livs så hurtigt som muligt.