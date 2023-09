Fyns Politi lukker to af Hells Angels rockerborge

Fyns Politi har netop meddelt, at det lukker to rockerborge i henholdsvis Odense på Petersmindevej og Nyborg på Langelandsvej. Lukningen er midlertidig.

Opholdsforbuddet på adresserne træder i kraft i dag den 25. september 2023 klokken 17.00 og gælder foreløbigt frem til 6. oktober 2023 klokken 17.00. Opholdsforbuddet gælder for alle.



Begge rockerborge tilhører Hells Angels, som har været til stede på Fyn siden 1996.

Lukningen kommer i kølvandet på, at andre politikredse har valgt at lukke rockerborge tilhørende Hells Angels midlertidigt. Det er sket i løbet af september måned.

De midlertidige lukninger sker, da politiet forsøger at inddæmme en verserende bandekonflikt mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal to Familia. Konflikten eskalerede, da en mand med tilknytning til Hells Angels blev skuddræbt på Christiania i august i år.

- Vi har naturligvis fulgt situationen i København samtidigt med, at vi løbende har set på de efterretninger og mulige konfliktscenarier i forhold til de grupperinger, vi har her i politikredsen. På baggrund af det samlede billede har vi besluttet at være på forkant med situationen og skabe tryghed og sikkerhed for borgerne, der færdes omkring de to nævnte ejendomme, ved at oprette opholdsforbud på de her to adresser, siger politiinspektør ved Fyns Politi, Johnny Schou.