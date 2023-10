Fyns Politi reagerer på salg af seksuelle ydelser mod puff bars

Odenseanske piger ned til 12-13 års alderen sælger seksuelle ydelser for puff bars, McDonald's-mad, energidrikke eller penge. Det kunne TV 2 Fyn fortæller onsdag.

Og nu reagerer Fyns Politi.

- Seksuelle ydelser, hvor man køber det (red. puff bars) af unge under 18, er - uanset betalingsmåden - en overtrædelse af straffeloven. Det må man ikke, siger Johnny Schou der er politiinspektør i Fyns Politi.

Hvis en 14-årig pige giver en 15-årig dreng et blowjob mod at få en gave som en puff bar - hvad siger loven til det?

- Den 15-årige er over den kriminelle lavalder, og er indenfor almindelige strafbestemmelser. Handlingen er kriminaliseret, for hvis man beder nogen under 18 år om at yde seksuelle ydelser mod betaling, er det strafbart af straffelovens §224. Er det andet end samleje, er det straffelovens §225, siger Johnny Schou og fortsætter:

- Er man under 18 år og modtager betaling for at yde seksuelle ydelser er det også en overtrædelse af straffeloven.

I forbindelse med at en 15-årig har en seksuel aktion med en 14-årig, hvad er strafferammen så?

- Strafferammen for at modtage seksuelle ydelser fra en mindreårig er op til to års fængsel. Faciliterer man at mindreårige yder seksuelle ydelser mod betaling, er der mulighed for en strafferamme op til seks år.



Hvad er strafferammen i forbindelse med puff bars-sagerne?



- Hvis man taler om køb eller salg af puff bars, er strafferammen bødestraf.

Og det er noget Fyns Politi holder øje med:

- Vi har fået tip om, at det foregår, men vi har ingen sager beskrevet. Vi er meget opmærksomme på gerningerne og lokaliteterne, og vi arbejder på at finde frem til mere, fortæller Johnny Schou til TV 2 Fyn.