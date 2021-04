Fyns Politi søger vidner: Bilist ramt af stenkast fra bro

En bilist er sidst på eftermiddagen lørdag blevet ramt af en sten, mens han kørte under Højvang på Rismarksvej i Odense N.

Føreren af bilen er kørt i vestlig retning og ser to, lyshårede drenge, han skyder til at være otte til ti år gamle stå på broen, der går over Rismarksvej.

- Han ser de to drenge hænge ud over gelænderet, og da han kører under broen hører han et bump på kølerhjelmen, siger Peter Vestergaard, der vagtchef ved Fyns Politi.